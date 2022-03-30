Российские оккупанты убили 145 детей с начала полномасштабной войны в Украине

Российские оккупанты убили 145 детей с начала полномасштабной войны в Украине

Еще 222 ребенка были ранены.

За 36 дней полномасштабной войны в Украине российские оккупанты убили 145 детей.

Еще 222 ребенка были ранены. Об этом сообщает Telegram-каналы Офиса генерального прокурора Украины.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов было повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора отмечается, что эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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