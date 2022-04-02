Российские оккупанты убили 158 детей с начала полномасштабной войны в Украине

Российские оккупанты убили 158 детей с начала полномасштабной войны в Украине

Пострадали от российской агрессии более 412 детей.

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 158 детей.

Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора. Также говорится, что более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены.

"По официально установленным ювенальным прокурорам данным больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 71, Харьковской – 56, Черниговской – 46, Николаевской – 31, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях”, – говорится в сообщении.

18-20 марта вооруженные силы РФ обстреляли артиллерией гражданские автомобили на автодороге в Черниговской области в результате чего погибли 13 человек, двое из которых – дети. 26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела Мариуполя. 31 марта в результате артиллерийского обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев. Кроме того, повреждено более 80 заведений для детей, среди которых больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки.

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