Российские оккупанты убили 177 детей с начала войны в Украине

Российские оккупанты убили 177 детей с начала войны в Украине

Больше всего пострадали дети в Донецкой и Киевской области.

С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты убили 177 детей, более 336 получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. В общей сложности, более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Ребята начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи с. Карьерное Бериславского района в Херсонской области получили ранения трое детей.

Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими РФ.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.

"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью", — отмечается в сообщении.

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