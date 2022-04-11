Российские оккупанты убили 183 ребенка с начала войны в Украине

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По состоянию на 11 апреля 2022 года, по официальным данным ювенальных прокуроров, более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения России.

При этом 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что при фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Ворзель в Киевской области обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.



14 марта в результате обстрела села Розважив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.

В г. Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком.

10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.



9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области высадили парк как память о погибших на войне детях, деревья украсили ангелочками.

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