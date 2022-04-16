Российские оккупанты убили двух грузинских солдат: погибших доставили в Грузию

Российские оккупанты убили двух грузинских солдат: погибших доставили в Грузию

Грузины погибли в городе Изюм.

В Грузию доставили двух грузинских солдат Давида Менабдишвили и Ника Шанава, погибших в ходе боевых действий в Украине.

В Тбилисском международном аэропорту, куда привезли погибших солдат, собрались члены их семей, родственники и простые граждане, чтобы отдать уважение убитым российскими оккупантами воинам. В аэропорту, когда привезли военных, включили гимны Грузии и Украины.

Давида Менабдишвили привезли в родной город Рустави. Его встречали родственники и сограждане с флагами и цветами на въезде в город. Часть местных почтила его память, молча склонив колени.

Давид Менабдишвили похоронен в церкви Сионе в Рустави, где пройдут гражданские похороны. По имеющейся информации, руставеливских военных завтра, 17 апреля, проведут в последний путь.

Грузинских боевиков 9 апреля убили российские оккупанты в городе Изюм, Харьковская область.

Напомним, военные РФ убивают и медийщиков. Комитет по вопросам свободы слова сообщил о 21 случае гибели представителей медиа с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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