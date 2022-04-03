Российские оккупанты убили футбольную легенду Киевщины

Тело нашли неподалеку от Бучи.

В Бучанском районе Киевской области оккупанты убили известного украинского футболиста и тренера Виктора Юрченко. Ему было 58 лет.

Об этом сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.

Во время игровой карьеры Юрченко выступал за "Машиностроитель". Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. В тот момент 24-летний защитник Виктор Юрченко отметился забитыми голами в обоих финальных матчах.

Юрченко становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выиграл Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК Олимпийский (тогда еще Республиканский), является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата.

Напомним, что представитель тренерского штаба кузнецового "Колоса" Константин Голуб находился в российском плену больше месяца, но теперь в безопасности.

Читайте также:

Редкач выставил на аукцион перчатки легендарного боксера, чтобы собрать деньги для Украины

"Защитил титул": украинский чемпион ММА из погреба получил свой пояс в освобожденном от оккупантов Ирпене

"Еще 100 защищенных жизней": Роман Зозуля продолжает активно помогать ВСУ (фото)