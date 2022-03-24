Связь с парнем исчезла 4 марта.

Российские оккупанты убили сына директора Гостомельского лицея Владимира Захлюпаного – Сергея Захлюпаного. Эту трагическую новость сообщили в Facebook родители погибшего.

Русские попали парню в голову. Его тело обнаружили возле гаражей. Соседи и знакомые под обстрелами похоронили тело у домов.

Мать Сергея – Наталья Захлюпана – опубликовала его фотографии и написала:

"Дорогие гостомельчане и все люди, которые откликнулись на мой пост и сделали репост о пропавшем моем сыне Сергее Захлюпаном, хочу вас от всего материнского сердца поблагодарить.

21 марта был самый плохой день в моей жизни. Нам позвонили и сообщили страшную новость, что Сергея расстреляли оккупанты выстрелом в голову, нашли его возле гаражей и собрались знакомые и соседи, которые его распознали. Затем смогли возле домов его похоронить (временно). За что им низкий поклон к земле. Более страшной боли я не чувствовала, это рана на сердце, а раны никогда не заживают, рубец все равно будет. Ибо дети для нас самые главные в нашей жизни. Не простим, не забудем этого никогда… Пусть Бог вас всех хранит. Слава Украине!"

Отец парня Владимир Захлюпаный написал в Facebook: "Прости нас, сын!"

Ранее Наталья Захлюпана обращалась к жителям поселка в соцсети с просьбой сообщить о месте нахождения сына, связь с которым исчезла 4 марта.

Напомним, в начале марта россияне убили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко. Он погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревшихся и разрадуя отчаявшихся.

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