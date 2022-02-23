Российские оккупанты убили украинского военного: Денисова обратилась к мировому сообществу

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на действия оккупантов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к мировому сообществу из-за действий российских оккупантов, продолжающих обстреливать Украину. Из-за этого погиб украинский военный и ранены шестеро защитников. Также боевики травмировали гражданского жителя.

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Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"В результате обстрела подконтрольных правительству Украины территорий вооруженными формированиями РФ поселка Новотроицкого Донецкой области один украинский военный погиб, шестеро ранены. Есть пострадавшие и среди мирного населения: осколочное ранение плеча и кисти левой руки получил 50-летний житель города Марьинка Донецкой области. Он госпитализирован в больницу", — отметила Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека призвала международное сообщество применить все существующие рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессор соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на линии разграничения и норм международного гуманитарного права.

"За минувшие сутки в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины вооруженные формирования РФ почти сто раз нарушили режим тишины, большинство из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Использование вооруженными формированиями РФ тяжелой артиллерии является безоговорочным доказательством незаконной деятельности оккупационных администраций", - говорится в сообщении омбудсмена.

Напомним, на востоке Украины погиб военный медик из Винницкой области.