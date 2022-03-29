Российские оккупанты убили в Украине 144 ребенка, более 220 получили ранения

Эти цифры не окончательные, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрелов, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

От начала широкомасштабного вторжения России оккупанты убили в Украине 144 ребенка, более 220 получили ранения.

Об этом сообщает телеграмма-канал Офиса Генерального прокурора.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибли 144 ребенка, более 220 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской — 68, Харьковской — 49, Донецкой — 54, Черниговской — 38, Николаевской — 30, Луганской — 2 — 22, Житомирской — 15, Сумской — 15, Херсонской — 25 областях и городе Киев -16. Также устанавливаются данные относительно погибших и раненых детей в городе Мариуполе", — говорится в сообщении.



Отмечается, что 28 марта 2022 года в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб 3-летний ребенок. Также 28 марта 2022 года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупантами ранены три гражданских лица, среди которых ребенок.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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