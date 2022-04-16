Российские оккупанты убили в Украине 200 детей, более 360 получили ранения

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 200 детей, возросло количество раненых — их 360.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Начиная с 24 февраля 2022 года 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 10, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали 5 детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш.

14 апреля на окраине поселка Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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