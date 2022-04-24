Российские оккупанты убили в Украине 213 детей — Офис генпрокурора

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 213 детей, возросло количество раненых — их 389.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 602 детей пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 24 апреля 2022 года 213 детей погибли и более 389 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 122, Киевской — 114, Харьков, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

23 апреля в результате обстрела страной-агрессором жилого квартала г. Одесса погибла мать с 3-месячным ребенком.

23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками РФ г. Мариуполь.

22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры с. Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний парень.

22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Бучанского района Киевской области оккупантами, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

23 апреля возле с. Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.

В Офисе генпрокурора также добавили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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