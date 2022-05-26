Российские оккупанты убили в Украине 240 детей — Офис генпрокурора

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 240 детей, более 436 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 26 мая 2022 года более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 240 детей погибли и свыше 436 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 151, Киевской - 116, Харьковской — 105, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате обстрела врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области погибли двое детей.

Также стало известно, что при обстреле г. Мариуполь Донецкой области получила ранения 16-летняя девушка.

24 мая в результате обстрелов войсками РФ с. Красногоровка Очеретинской ОТГ Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка.

24 мая из-за обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области тяжело ранен 9-летний ребенок.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1883 учебных заведения. При этом 178 из них полностью разрушены.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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