Российские оккупанты ударили из артиллерии по Херсонщине: среди пострадавших – двое детей

16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Российские оккупационные войска ударили из артиллерии по поселку Белозерка на Херсонщине. Сейчас известно о шести пострадавших. Среди них – двое детей.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. У парня диагностировали и обломочное ранение лба. Их каретой скорой доставили в больницу", — рассказал он.

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Начальник Херсонской ОВА добавил, что госпитализировали также 21-летнего парня с обломочным ранением шеи. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

"Еще три женщины пострадали из-за российского обстрела Белозерки. В момент удара они находились в доме. У двух пострадавших, возрастом 43 и 62 года, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Еще одна местная жительница получила взрывчатую травму и обломочное ранение предплечий. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи. На данный момент всего в Белозерке пострадали шесть человек", – уточнил Прокудин.

Напомним, оккупационная армия РФ активизировала обстрелы Херсонской области и работу своих диверсионно-разведывательных групп. В частности они пытаются закрепиться на территории, которую контролируют украинские Силы обороны.

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