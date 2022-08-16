Российские оккупанты ударили по одному из районов Харькова: что повреждено

Российские военные 16 августа обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего вспыхнул пожар.

Жителей Харькова призвали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Снова прилеты в Салтовский район. Предварительно – без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", – призвал городской голова.

Позже Терехов уточнил, что захватчики обстреляли гаражный кооператив. Так, были разрушены и горят несколько частных гаражей.

"Еще пострадала транспортная инфраструктура. О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целые и невредимые", – написал мэр.

Напомним, часом ранее об обстрелах Харькова сообщил председатель ОВА Олег Синегубов и призвал находиться в укрытиях.

Кроме того, в ночь на 16 августа враг обстрелял пять из девяти районов Харькова.

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