Российские оккупанты ударили по одной из многоэтажек в Клугино-Башкировке на Харьковщине

В результате атаки врага пострадали две женщины.

Российская армия около полуночи обстреляла ракетой С-300 село Клугино-Башкировка в Харьковской области. Оккупанты попали в жилой дом.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате атаки врага пострадала женщина 67 лет. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте. Отмечается, что есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома.

Снова под интенсивными обстрелами оказался Купянский район. Российская армия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки.

По Волчанску и населенным пунктам громады россияне нанесли артиллерийские удары. Повреждена частная сельхозтехника.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 2 декабря обстреливала Никопольщину. Оккупанты атаковали Марганецкую громаду и Никополь. Российские войска обстреливали населенные пункты тяжелой артиллерией. Оккупанты выпустили почти 40 снарядов.

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