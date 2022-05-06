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Российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: повреждена линия электропередач

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Российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: повреждена линия электропередач

pixabay.com

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область и повредили линию электропередач на территории Покровской громады.

Российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Покровской громады в Синельниковском районе. Крылатая ракета РФ повредила линию электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате попадания ракеты на территорию Покровской общины на Днепропетровщине, к счастью, никто не пострадал. Прилегающие села с электроснабжением, перебоев нет.

В Криворожском районе враг обстрелял окрестности Великой Костромки и Шестерни. Тоже без пострадавших.

В других районах области ночь прошла спокойно. Пока российских оккупационных войск на территории Днепропетровщины нет.

Как сообщалось, Россия обстреляла из "Градов" Днепропетровщину и нанесла ракетный удар.

Напомним, россияне попали в одну из последних АЗС в Луганской области и обстрелял "Азот".

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