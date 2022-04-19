Российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску: есть жертвы

Российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску: есть жертвы

Российские войска 19 апреля нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

Оккупанты били по инфраструктуре и определенным объектам города.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Сегодня были ракетные удары по городу Краматорску: били по инфраструктуре и определенным объектам. В результате ударов один человек погиб, а трое получили ранения, сейчас медики борются за их жизнь", — рассказал глава Донецкой ОВА.

Напомним, за сутки 18 апреля российские войска произвели 21 обстрел по 17 населенным пунктам Донецкой области. Среди них, в частности, был и Краматорск.

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