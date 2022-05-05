Российские оккупанты ударили ракетами по Лозовской громаде: есть жертва

Российские войска 5 мая устроили ракетный обстрел Лозовской громады Харьковской области, в результате которой погиб человек.
В Лозовской громаде также закончилась гуманитарная помощь.
Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский в видеообращении вечером 5 мая.
"Сегодня был трагический день. Нашу территориальную громаду обстреляли ракетами. Есть одна жертва, погиб человек", – сказал городской голова.
Он также сообщил об окончании гуманитарной помощи в Лозовой, однако уже 6 мая должна поступить новая партия. Выдача помощи продлится 7 мая.
Спокойной нам ночи! Лозовая – это Украина! Слава Украине!Опубликовано Сергей Зеленский Четверг, 5 мая 2022 г.
Напомним, 5 мая в Харькове в экопарке Фельдмана под обстрелы попали работники и волонтеры, пытавшиеся эвакуировать животных. В результате погиб 15-летний подросток.
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