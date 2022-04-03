Российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву

Информации о пострадавших пока нет.

В Николаеве в обед 3 апреля слышны взрывы, по информации местных властей, российские оккупанты совершили несколько ракетных ударов по городу.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

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"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования. Несколько ударов тогда же были зафиксированы в Одессе.

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