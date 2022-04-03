Российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву

Информации о пострадавших пока нет.
В Николаеве в обед 3 апреля слышны взрывы, по информации местных властей, российские оккупанты совершили несколько ракетных ударов по городу.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования. Несколько ударов тогда же были зафиксированы в Одессе.
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