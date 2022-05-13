Российские оккупанты ударили ракетами по Шосткинскому району: глава Сумской ОВА показал последствия

В ночь на 13 мая российские оккупанты дважды ударили ракетами по Сумской области.

Обстрел был произведен с территории РФ по приграничному населенному пункту Очкино в Шосткинском районе.

Фотографии с последствиями обстрела опубликовал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что человеческих потерь нет, материальный и экологический ущерб подсчитывается.

Оперативное командование "Север" сообщило, что враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области в 00:05 ночи. Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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