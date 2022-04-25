Российские оккупанты ударили ракетами сразу по ряду областей в Украине: подробности

Российские оккупанты ударили ракетами сразу по ряду областей в Украине: подробности

В некоторых областях после атаки захватчиков есть жертвы.

Утро понедельника, 25 апреля, началось для украинцев с тревожных новостей – сообщалось о звуках взрывов сразу в ряде областей страны. Людей призывают оставаться в укрытиях. Звучала сирена.

Российские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожным объектам Ровенской области. Как сообщает глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль, обошлось без жертв.

Также читайте Оккупанты из "Градов" обстреляли село под Кривым Рогом

“Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настоятельно рекомендуем быть в укрытиях", – сказал он.

Впоследствии стало известно о мощных взрывах в Винницкой области. Начальник Винницкой ОВА сообщил, что в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Козятине есть жертвы и раненые. В настоящее время на объектах работают спасательные службы.

Руководитель "Укрзализныци" сообщил, что сегодня утром под обстрел российских оккупантов попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Задерживается не менее 16 пассажирских поездов, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что во Львовской области вспыхнули пожары из-за ракетных ударов россиян. Обломки сбитых ракет могли рухнуть в Золочевском районе.

Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

А в Днепропетровской области ночью обстреляли из систем залпового огня окрестности неподалеку от Новолатовки под Кривым Рогом.

Кроме того, стало известно, что две российские крылатые ракеты пролетели в критической близости над Хмельницкой АЭС.

"Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше", — отметили в Энергоатоме.

После обеда оккупанты запустили ракету по центру Харькова

Читайте также: