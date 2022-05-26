Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты украли в Мариуполе уникальное медоборудование — советник мэра города

Дата публикации
Просмотры
936
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты украли в Мариуполе уникальное медоборудование — советник мэра города

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Российские оккупанты украли в мариупольской больнице уникальное оборудование и вывезли его во временно оккупированный Донецк.

Это оборудование новое и было приобретено городом в 2021 году.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденного из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен", — отмечает он.

По словам Андрющенко, оно было в подарочной обертке путинской партии "Единая Россия".

"Что здесь скажешь — Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", — добавил советник мэра заблокированного россиянами города.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Людей закрыли в Мариуполе и издеваются: 50 тысяч человек уже депортировали в Россию 

Людей закрыли в Мариуполе и издеваются: 50 тысяч человек уже депортировали в Россию 
Следующая публикация