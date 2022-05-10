Российские оккупанты украли в Мелитополе коллекцию скифского золота — прокуратура

Российские оккупанты из временно захваченного Мелитополя Запорожской области украли коллекцию скифского золота.
Также РФ вывезла из музея другие экспонаты, хранившиеся там.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота", - говорится в сообщении.
По факту похищения музейных экспонатов прокуратура открыла производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области", — сообщили в Офисе генерального прокурора.
Напомним, россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, он к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено.
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