Российские оккупанты уничтожают инфраструктуру Киевской области: повреждены школы, больницы, церкви

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах.

Российские оккупанты уничтожают инфраструктуру Киевской области в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

По его словам, за 24 дня войны разрушился жилищный фонд шести городов и 11 поселков области. Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах.

Повреждены более 20 объектов социальной инфраструктуры:

учебные заведения

больницы, церкви

музеи

Центр предоставления административных услуг

В результате боевых действий без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергии нет в около полутысячи населенных пунктов области.

"В некоторых населенных пунктах ситуация усложняется активными боевыми действиями. Коммунальные службы сразу начинают возобновление газо- и электроснабжения, как только прекращаются обстрелы", — говорится в сообщении.

По словам Павлюка, только за прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение в 90 населенных пунктах.

Кроме того, за сутки жители Киевской области оставили 1,4 тыс. заявлений о поджогах, взрывах, минировании, связанных с российской агрессией.

Как сообщалось, враг не отказывается от наступления на Киев. В направлении на Бровары захватчик действует силами до трех бригад, отмечают в Генштабе ВСУ.

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