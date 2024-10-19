Российские оккупанты уничтожили мост в Олешках, испугавшись наступления ВСУ – АТЕШ

Захватчики всерьез рассматривают вероятность наступления Сил обороны Украигы на этом участке.

Российские оккупанты уничтожили мост в Олешках на Херсонщине, ожидая наступления ВСУ.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Утром 18 октября россияне уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области. Агент движения "АТЕШ" из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ сообщает, что это может быть связано с вероятным наступлением украинских сил на херсонском направлении", – говорится в сообщении.

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Военнослужащие указанной бригады ранее неоднократно получали развединформацию о возможном наступлении украинских сил. Сообщается также, что все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

Это также подтверждает информацию агентов "АТЕШ" из Херсонской области о перемещении около 1000 российских военнослужащих в сторону реки Днепр.

"Очевидно, что оккупанты всерьез рассматривают вероятность наступления Сил обороны Украигы на этом участке. И не подрывали бы столь стратегически важный мост без веских на то причин", – говорится в сообщении "АТЕШ".

Однако, это остается лишь одной из версий. Оккупанты могли подорвать мост по другой, пока непонятной, причине, предполагают партизаны.

"Агенты нашего движения в составе ВС РФ продолжают фиксировать активность путинской армии. Вся их информация оперативно передается Силам обороны Украины", – отмечет "АТЕШ".

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