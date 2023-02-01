Российские оккупанты усиливают наступление на фронте: Зеленский провел оперативные совещания с военными

Зеленский сообщил, что ситуация на фронте становится еще более жесткой, чем была.

Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 1 февраля, провел несколько совещаний с военными, на которых обсудили ситуацию на фронте, в частности усиление наступательных действий врага на востоке.

Об этом лидер Украины сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 1 февраля.

"Сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий кафиров на фронте, на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается. Спасибо всем нашим воинам, которые готовы к этому, которые демонстрируют нужную Украине устойчивость. Мы стойко прошли весь этот время — от февраля до февраля. Враг сейчас пытается получить хоть что-нибудь, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие шансов у России", — сказал Зеленский.

Глава государства призвал украинское общество "быть объединенными и сосредоточенными на государственных интересах", чтобы быть устойчивыми против противника.

Обострение на фронте

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия готовится к серьезной эскалации войны, которая может наступить через две-три недели. Оккупанты могут попытаться устроить наступление с любого направления: с севера, юга и востока.

По данным украинской разведки, следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте. В феврале и марте ожидаются очень активные боевые действия.

Между тем военный эксперт Олег Жданов убежден, что для повторения такого большого наступления, как 24 февраля 2022 года, России не хватит ресурсов.

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