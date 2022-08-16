Российские оккупанты усиливают режим в Мариуполе: выезд запрещен

В оккупированном Мариуполе россияне снова ужесточили режим. Теперь запрет касается педагогов – учителям запрещен выезд из города, пропуски на них не выдаются.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Это связано с тем, что громко анонсированные оккупантами запуски большинства школ, лицеев и двух высших учебных заведений провалились.

"Более того, становятся массовыми факты "убеждения" выхода на работу из-за побоев. Отдельные патрули посещают педагогов на дому и примерами объясняют необходимость сотрудничества", — написал советник мэра.

Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов, добавил Андрющенко.

Напомним, оккупационные "власти" Мариуполя проводят скрытую мобилизацию, чтобы отправить на фронт свежее пушечное мясо. Местные украинские власти призывают мариупольцев выезжать из города.

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