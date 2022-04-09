Российские оккупанты усилят воздушную активность на юге и востоке Украины — британская разведка

В ведомстве подтвердили, что ракетный удар по Краматорску нанесла РФ.

Российские войска продолжают сосредоточивать свои действия на обстрелах Донбасса, в частности, Мариуполя, а также еще в направлении Николаева и усиливают воздушную активность на юге и востоке Украины.

Об этом 9 апреля сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Она также подтверждает, что вокзал в Краматорске атаковали именно россияне, нанеся ракетный удар и убив мирных людей.

"Российские войска продолжают сосредоточиться на регионе Донбасса, Мариуполи и Николаеве при поддержке российских военно-морских сил, которые продолжают запускать крылатые ракеты по Украине. Ожидается усиление российской воздушной активности на юге и востоке Украины в поддержку этой деятельности", — говорится в сообщении.

В то же время, в британской разведке отмечают, что российские амбиции создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом пока неудачны благодаря силам Украины.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 9 April 2022



Получили из более чем Великобритания UK's response: https://t.co/E0EjD3xPmZ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Август 9, 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: