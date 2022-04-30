Российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке (фото)

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области, на центральной площади, военные РФ установили памятник Владимиру Ленину.

Захватчики сегодня, 30 апреля, установили памятник революционеру.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.

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"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0", — написал он.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Геническе (Херсонская область) военные РФ установили памятник Ленину.

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Между тем в оккупированной Каховке так называемая "власть", назначенная военными РФ, планирует масштабно отметить 9 мая. По планам так называемого "руководителя" города Павла Филипчука, в городе состоится парад, митинг, будут угощать кашей. Он тоже обещает появление бессмертного полка. Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

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Напомним, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

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