Российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву

Глава города просит людей не публиковать никаких фото.

В понедельник утром, 4 апреля, русская армия нанесла ракетные удары по Николаеву.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как всегда, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", — подчеркнул глава города.

К слову, российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей. Глава Николаевской ВГА Виталий Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Впоследствии один человек скончался.

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