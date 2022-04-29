Для активизации воздушной разведки российские оккупанты увеличили в небе над Одессой количество БПЛА

Для активизации воздушной разведки российские оккупанты увеличили в небе над Одессой количество БПЛА

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, однако российские оккупанты увеличивают воздушную разведку в регионе.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враг увеличивает в нашем небе количество БПЛА для проведения разведки. Подразделения ИПСО врага (ред. – информационно-психологические операции) пытаются создать паническое эмоциональное настроение среди гражданского населения с помощью фейков", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что 27 апреля возле Одессы средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили вражеский БПЛА, проводивший разведку над морем.

23 апреля российские войска нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили. По предварительным данным, погибли 8 мирных жителей, среди них — 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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