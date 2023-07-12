Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты увидели, как ВСУ уничтожили САУ "Гиацинт": "В него е****ло и он разлетелся"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты увидели, как ВСУ уничтожили САУ "Гиацинт": "В него е****ло и он разлетелся"

Самоходная гаубица 2С5 "Гиацинт-С" / Фото: Украинский милитарный портал

Российские военные увидели на поле части уничтоженной САУ 2С5 "Гиацинт", когда проезжали мимо.

Российские оккупанты шокированы тем, как украинские военные уничтожают технику армии РФ. Своих эмоций они не скрывают и говорят прямо: "В него е****ло и он разлетелся".

Соответствующее видео с комментариями оккупантов появилось в соцсетях.

Как отмечается, российские военные увидели на поле части уничтоженной САУ 2С5 "Гиацинт".

“Он здесь стоял, в него е****ло и он разлетелся. Зачем они его здесь поставили? Отсюда они стреляли, наверное. Оставили его здесь, а сами пошли пешком. А вот "шляпа" его, б**ть. Ошалеть. Он взлетел, развернулся несколько раз в воздухе, и е****ся”, — говорит российский оккупанты, проезжая мимо уничтоженной техники.

Российские оккупанты шокированы там, как ВСУ уничтожили российскую САУ "Гиацинт"

Российские оккупанты шокированы там, как ВСУ уничтожили российскую САУ "Гиацинт"

Напомним, что Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в НАТО будут пересмотрены.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
385
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация