Российские оккупанты увидели, как ВСУ уничтожили САУ "Гиацинт": "В него е****ло и он разлетелся"

Российские оккупанты шокированы тем, как украинские военные уничтожают технику армии РФ. Своих эмоций они не скрывают и говорят прямо: "В него е****ло и он разлетелся".

Соответствующее видео с комментариями оккупантов появилось в соцсетях.

Как отмечается, российские военные увидели на поле части уничтоженной САУ 2С5 "Гиацинт".

“Он здесь стоял, в него е****ло и он разлетелся. Зачем они его здесь поставили? Отсюда они стреляли, наверное. Оставили его здесь, а сами пошли пешком. А вот "шляпа" его, б**ть. Ошалеть. Он взлетел, развернулся несколько раз в воздухе, и е****ся”, — говорит российский оккупанты, проезжая мимо уничтоженной техники.

Российские оккупанты шокированы там, как ВСУ уничтожили российскую САУ "Гиацинт"

Напомним, что Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в НАТО будут пересмотрены.

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