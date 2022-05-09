Российские оккупанты в акватории Черного моря разместили до 50 крылатых ракет — Минобороны

Российские оккупанты продолжают стягивать носители крылатых ракет к акватории Черного моря.
В настоящее время там находится до 50 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом 9 мая во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Он отметил, что российские корабли продолжают блокировать украинские порты и обстреливать мирную Украину. На этой неделе они увеличили количество носителей ракет.
"В акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находится семь носителей КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом до 50 ракет", — подчеркнул Мотузяник.
Отметим, на прошлой неделе таких носителей в Черном море, по сообщениям Минобороны, было всего три установки с суммарным ракетным залпом до 20 ракет.
Напомним, российские оккупанты 9 мая нанесли четыре ракетных удара по Одесской области.
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