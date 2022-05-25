Российские оккупанты в форме бойцов ВСУ пытались захватить наблюдательный пункт

Россияне, переодетые в форму украинских солдат, пытались атаковать в направлении Кривого Рога.
Во вторник, 24 мая, на северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить украинский наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.
Атака была отбита. Потери врага при попытке захвата поста составляют 4 человека.
Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей.
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