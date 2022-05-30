Российские оккупанты в Херсонской области отключили мобильную связь и Интернет

Мирные жители временно оккупированной Херсонской области остались без связи.

У местных пропала мобильная связь и частично домашний Интернет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, пишет "Суспильне".

Как отмечается, мобильную связь и Интернет в Херсонской области отключить российские оккупанты.

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"Орки отключили! Работает только провайдер "Скайнет" через Крым!" – говорит Лагута.

В общем, это уже не первая попытка оккупантов блокировать в Херсонской области украинскую связь и Интернет. При этом российские военные обвиняют ВСУ в том, что это якобы они отключаются в области связи.

"Связь исчезает уже третьи сутки. Оккупанты постоянно манипулируют, постоянно обвиняют Вооруженные Силы Украины и в том, что пропадает связь и происходят обстрелы. Но это все происходит не так. И если говорить об исчезновении связи, надо смотреть, что одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом+7 и начинает раздавать мобильные карточки", – говорит советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Напомним, в Генштабе рассказали, что украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село в Херсонской области.

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