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Российские оккупанты в Каховке демонтируют герб Украины: фото

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Российские оккупанты в Каховке демонтируют герб Украины: фото

Фото: Каховская городская территориальная община

Российские оккупанты на въезде в Каховку демонтируют стелу с гербом Украины.

Россияне снимают со стелы украинский трезубец.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада.

"Прямо сейчас рашисты демонтируют нашу стелу на въезде в город. Нашу визитку, нашу символику, наш оберег. Но после победы мы ее обязательно восстановим! Еще лучше, еще величественнее", — написали местные жители.

Также в сообществе опубликовали фото, как оккупанты глумятся над символикой Украины.

Фото: Каховская городская территориальная община / ©
Фото: Каховская городская территориальная община

Напомним, в Луцке приступили к демонтажу советской символики на мемориале Вечной Славы. Там также будет исправлена дата начала Второй мировой войны.

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