Российские оккупанты в Каховке демонтируют герб Украины: фото

Российские оккупанты на въезде в Каховку демонтируют стелу с гербом Украины.
Россияне снимают со стелы украинский трезубец.
Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада.
"Прямо сейчас рашисты демонтируют нашу стелу на въезде в город. Нашу визитку, нашу символику, наш оберег. Но после победы мы ее обязательно восстановим! Еще лучше, еще величественнее", — написали местные жители.
Также в сообществе опубликовали фото, как оккупанты глумятся над символикой Украины.
Напомним, в Луцке приступили к демонтажу советской символики на мемориале Вечной Славы. Там также будет исправлена дата начала Второй мировой войны.
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