Российские оккупанты в Луганской области обстреляли химическое предприятие "Азот": погибли 4 человека

Россияне в Луганской области обстреляли химическое предприятие "Азот".

Российские оккупанты там убили четырех человек. Еще одного мужчину убили в центре Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что захватчики направили все свои силы на захват Северодонецка и Лисичанска, однако у них на этих направлениях за три месяца нет особых успехов. Поэтому россияне устроили террор против местных жителей: они массово обстреливают места скопления людей.

"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", — написал Гайдай.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты хаотично и почти непрерывно обстреливали Северодонецк. Россияне атаковали жилую многоэтажку, в результате чего там погибли сразу четыре человека. Трагедия произошла в старых районах города.

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