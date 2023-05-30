Российские оккупанты в Мелитополе похитили украинскую журналистку Ирину Левченко: что об этом известно

С супругами нет связи, их удерживают в бесчеловечных условиях.

Украинская журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр, проживающий во временно оккупированном Мелитополе, были похищены российскими захватчиками.

Информацию об этом случае обнародовал Центр журналистской солидарности Запорожья.

Как отмечается, Ирина и ее муж исчезли еще 6 мая в Мелитополе, находящемся под оккупацией российских войск. В течение двух недель неизвестно, что с ними произошло, но потом стало известно, что они были задержаны оккупационной "властью" без каких-либо разъяснений.

По данным Центра журналистской солидарности, задержанные содержались в ужасающих условиях: почти без еды, в холодном подвале, на холодном бетонном полу. Над ними осуществляли физические и моральные пытки, предъявляя абсурдные и ложные обвинения в терроризме.

Центр журналистской солидарности сообщил, что Ирина Левченко работала журналисткой в популярных национальных периодических изданиях. Следует заметить, что как Ирина, так и ее муж являются пенсионерами. Вскоре после задержания Ирина была переведена в другое место, однако ее муж Александр остался в прежнем месте содержания.

Напомним, что в Мелитополе будут "судить" девушку, которая сорвала флаг РФ в кафе.

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