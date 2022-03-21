Российские оккупанты в награбленной одежде бегут в сторону границы с Беларусью — Генштаб

Группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей.
Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и уехала в сторону границы с республикой Беларусь", — рассказали в ведомстве.
Напомним, украинские защитники уже в седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке под Херсоном, где российские оккупанты часто хранят военную технику.
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