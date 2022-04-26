Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: погибли три человека

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные районы Харькова.
Из-за российских убийц 26 апреля погибли три человека, еще семь получили травмы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности — не покидать укрытий", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Напомним, мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде.
Читайте также:
- В Херсонской области оккупанты покинули свой исправный БТР и скрылись
- В Украине начал курсировать эвакуационное медпоезд (фото)
- Стреляют и выбивают информацию: российские оккупанты хвалятся, как пытают пленных украинцев