Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: погибли три человека

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: погибли три человека

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные районы Харькова.

Из-за российских убийц 26 апреля погибли три человека, еще семь получили травмы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности — не покидать укрытий", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Напомним, мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде.

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