Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: погибли два человека (фото/видео)

После попадания загорелся один из частных домов.

Российские оккупанты 29 июня в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попал один из микрорайонов города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, один из российских снарядов попал в частное хозяйственное сооружение – там после этого возник пожар. На месте происшествия в результате атаки погибли две женщины и травмированы двое мужчин. Почти три часа спасатели ликвидировали пожар, площадью 200 "квадратов".

“Также возник пожар в жилом доме – горела крыша двухэтажного здания. Пожар удалось быстро ликвидировать на площади 100 кв. Погибшие и травмированные не обнаружены”, — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях в Украине.

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