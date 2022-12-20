Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину: один гражданский погиб, двое получили ранения (фото)

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате обстрелов один гражданский погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, сегодня утром в результате очередных обстрелов военнослужащими РФ населенных пунктов Херсонской области в одном из поселков городского типа погиб местный житель.

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Кроме того, двое гражданских в Херсоне госпитализированы с травмами, полученными в результате обстрелов жилых массивов.

Также повреждены жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, админздания, типография, заведение дошкольного образования, линии электропередач, газопровод.

Напомним, начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что информация об отступлении россиян из некоторых населенных пунктов левобережной Херсонщины не соответствует действительности и может быть ловушкой.

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