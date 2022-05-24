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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области

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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области

Иллюстративное фото / Фото: Пресс-служба МВД Украины

Российские военные под вечер 24 мая снова обстреляли пограничные Сумской области. Пока о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Так, наблюдатели зафиксировали семь взрывов (приходов) с территории России в направлении населенного пункта Бояро-Лежачи.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

Вероятно, это были минометные обстрелы.

Кроме того, восемь взрывов были зафиксированы в районе населенного пункта Толстодубово.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — сообщили в ОК "Север".

Напомним, как сообщили в МВД Украины 24 мая, российские оккупанты пытаются отвлекать внимание от Донбасса, сковывать достаточно крупные украинские контингенты, в частности, в Сумской, Черниговской и Киевской областях, потому что в Беларуси начались маневры.

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