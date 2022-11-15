Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область: повреждены электроопоры

В общей сложности под вражеским огнем оказались три пограничные громады.

Российские оккупанты с самого утра начали атаковать две громады Сумской области.

Об этом 15 ноября сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Еще с вечера, после 21:30, россияне открывали огонь из автоматов по приграничной Зноб-Новгородской громаде. Всего было 22 выстрела. Без последствий. Остальное время ночи прошло спокойно. А вот утром, в 7:30, российские военные из минометов обстреляли Хотинскую громаду. И около 8:00 враг ударил из минометов по приграничному селу Белопольской громады (20 "прилетов")", – написал он.

Глава ОВА отметил, что по состоянию на 9:00 утра известно о поврежденных электроопорах, гараже и сарае. Детали уточняются.

Стоит отметить, что оккупанты почти каждый день атакуют пограничные громады Сумской и Черниговской областей с территории РФ.

Напомним, утром 15 ноября российская армия ударила четырьмя ракетами по пригороду Запорожья. Вероятно, были применены ракеты С-300.

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