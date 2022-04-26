Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область: сработала ПВО (фото)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область.
В этот раз часть ракеты упала возле областного центра в районе села Спасовка.
Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.
"Еще один "прилет" за сегодня. На этот раз возле областного центра в районе села Спасовка. Ракета уничтожена силами ПВО Сил обороны Запорожского края”, — подчеркнул Иван Арефьев.
Напомним, что на Запорожском направлении ведутся тяжелые бои по удержанию позиций, Россия атакует регион ракетами.
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