Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Днепропетровщине: есть разрушения

Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Днепропетровщине.

Оккупанты 21 сентября нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. "Прилет" зафиксировали в Синельниковском районе.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава военной областной администрации Валентин Резниченко.

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"После обеда нанесли удар по Синельниковскому району. Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушение. На месте работают спасатели и аварийные службы – ликвидируют последствия атак. Предварительно люди не пострадали”, — рассказал Валентин Резниченко.

Напомним, что Буданов и Ермак обсудили с членами Конгресса США помощь Украине в войне.

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