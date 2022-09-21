Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Днепропетровщине: есть разрушения

Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Днепропетровщине.
Оккупанты 21 сентября нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. "Прилет" зафиксировали в Синельниковском районе.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава военной областной администрации Валентин Резниченко.
"После обеда нанесли удар по Синельниковскому району. Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушение. На месте работают спасатели и аварийные службы – ликвидируют последствия атак. Предварительно люди не пострадали”, — рассказал Валентин Резниченко.
Напомним, что Буданов и Ермак обсудили с членами Конгресса США помощь Украине в войне.
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