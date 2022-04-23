Российские оккупанты в Рубежном похитили и несколько дней насиловали женщину, пока дома ее ждали дети

Российские оккупанты в Рубежном похитили и несколько дней насиловали женщину, пока дома ее ждали дети

Российские оккупанты в начале апреля похитили жительницу Рубежного в Луганской области и несколько дней ее насиловали, пока дома ее ждали дети. Когда пострадавшей удалось вернуться в свое жилье, детей она не нашла.

34-летняя женщина пошла за продуктами на один из местных рынков во временно оккупированной части Рубежного. Оккупанты "ЛНР" задержали ее по обвинению в якобы мародерстве.

Об этом сообщила полиция Луганской области.

Захватчики вывезли женщину на допрос, угрожая автоматом. У нее отобрали телефон и паспорт гражданки Украины, приказали женщине раздеться до белья и осмотрели ее. Затем жительницу Рубежного перевезли и удерживали в помещении одного из органов государственной власти города, где российские военные устроили тюрьму.

"Ночью женщину перевезли в один из домов города, где один из боевиков предложил женщине вступить с ним в половое сношение, угрожая, что в случае отказа ее изнасилуют все находящиеся в помещении боевики. После неоднократного изнасилования потерпевшую снова вывезли в тюрьму. На следующую ночь женщину под угрозой применения физической силы тот же боевик снова изнасиловал несколько раз", – говорится в сообщении правоохранителей.

После этого женщину еще несколько дней держали в плену, избивали и допрашивали. Захватчики пытались вынудить женщину сообщить им о передвижении военной техники ВСУ. А потом вывезли пострадавшую в центр города и оставили ее там.

Вернувшись домой, женщина увидела, что ее детей нет. Оказалось, что их эвакуировали представители Красного креста. Женщина пешком отправилась в Северодонецк. Ей удалось добраться до одной из позиций ВСУ, откуда военнослужащие отвезли женщину в больницу, где она и находится.

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Женщина получает необходимую помощь медиков и психологов. Полиция уже открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и изнасилования оккупантами. Продолжается досудебное расследование.

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Ирина Венедиктова о преступлениях российской армии в Украине

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