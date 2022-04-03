Российские оккупанты в Сумской области похищают и пытают молодых мужчин — прокуратура

Двоим мужчинам удалось спастись от российских убийц, еще двоих — разыскивают.
В Сумской области прокуратура открыла производство против российских оккупантов, которые похищают и пытают молодых мужчин.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Следствие установило, что в г. Тростянец оккупанты во время обысков в домах мирных жителей похитили 32-летнего и 29-летнего мужчин. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Также 20 марта россияне захватили в плен еще двоих мужчин. Их содержали и пытали в помещении железнодорожного вокзала. Когда начались активные боевые действия, мужчины сбежали из плена.
"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам похищения людей представителями иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.
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