Российские оккупанты в течение суток продолжили атаковать позиции ВСУ в районе Бахмута: карта боев

Российские оккупанты в течение суток 14 декабря продолжили атаковать украинские позиции в районе Бахмута.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские войска отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, в 14 км к югу от Бахмута в районе Курдюмовки и в 23 км к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки, Соледара и Бахмутского.

В свою очередь российские пропагандисты утверждают, что войска РФ вели штурмы к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки и Подгородного. Также россияне сообщили, что якобы они смогли установить контроль над позициями в окрестностях Соледара.

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"Также российские "военкоры" утверждали, что на восточных окраинах Бахмута ведут бои подразделения группы "Вагнера" и украинские войска. Российский блоггер заявил, что боевые действия переместились из промзоны на восточной окраине Бахмута в жилые районы. ударов к югу от Бахмута в районе Клещиевки и продолжали зачистку н.п.Опытное после предварительных заявлений РФ о том, что их войска почти полностью захватили поселок.Основатель российской ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бои в Опросном продолжаются, а ВСУ ведутся в этом районе ожесточенное сопротивление", — говорится в сообщении ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области ВСУ отбивают атаки российских оккупантов в районе Белогоровки и успешно продвигаются в направлении Сватового-Кременной.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме считают, что война в Украине не завершится до конца года или до конца зимы, а активные боевые действия будут продолжаться еще "в течение некоторого времени в будущем".

Новости ТСН 19:30 за 14 декабря 2022 года | Новости Украины

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