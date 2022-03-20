Российские оккупанты в Украине обстреливают нацпарки, из-за чего страдают люди и животные — Денисова

Российские оккупанты в Украине обстреливают нацпарки, из-за чего страдают люди и животные — Денисова

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, агрессор ведет боевые действия на территории 900 объектов природно-заповедного фонда.

Российские оккупанты наносят непоправимый ущерб экологической системе страны и нарушают права граждан на безопасную окружающую среду.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что в регионах Украины, где продолжаются активные боевые действия, накопилось большое количество ракет, неразорвавшихся боеприпасов. Это представляет угрозу как для жизни людей, так и для окружающей природной среды на многие годы. Природные экосистемы страдают из-за фортификационного строительства, повреждения их взрывами, военным транспортом, пожарами.

Вдоль Азово-Черноморского побережья, восточной и северной границ Украины часть национальных парков оказалась в зоне гуманитарного кризиса из-за невозможности доставить туда корма для животных и птиц, например, биосферный заповедник Аскания-Нова, национальные природные парки "Азово-Сивашский" и другие.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, агрессор ведет боевые действия на территории 900 объектов природно-заповедного фонда площадью 12 406,6 кв. км (1,24 млн га), что составляет около трети площади природно-заповедного фонда Украины.

Под угрозой уничтожения находятся около 200 территорий площадью 2,9 млн. га.

"Действия российских вооруженных сил во время вторжения грубо нарушают права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Согласно I Протоколу к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, запрещаются методы или средства ведения войны, цель которых может привести к причинению такого вреда", - сообщила Денисова.

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